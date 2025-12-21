Oroscopo Capricorno: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti mette davanti a una richiesta che non puoi più rimandare: vuoi una prova concreta, visibile, dell’amore che ricevi. Non ti basta più intuire, vuoi vedere. Metterai alle strette la persona che ami, ma attenzione a non trasformare il bisogno di sicurezza in rigidità. Le differenze non vanno eliminate, vanno comprese, soprattutto perché Venere si prepara a diventare favorevole e ti invita a maggiore tolleranza. Ultimamente hai concentrato troppe energie sul lavoro, sacrificando il cuore sull’altare del dovere. Ora serve un’inversione di rotta.

Nel lavoro e nello studio le giornate centrali sono le più produttive, soprattutto per esami, prove e decisioni importanti. Anche se non hai ancora raggiunto la soddisfazione piena, sei in una fase in cui nessuno può fermarti. Devi solo imparare ad agire nei momenti giusti. Una giornata in particolare ti offre campo libero per portare avanti iniziative e fare richieste. Le risposte arriveranno, anche se non tutte immediatamente.

Dal punto di vista del benessere, se devi iniziare cure o terapie, non rimandare. Seguire le indicazioni mediche ti aiuta a ritrovare equilibrio e a vivere in modo più rilassato. Questa settimana ti insegna che non devi sempre dimostrare forza. A volte basta concederti di stare meglio.

Costruisci, resisti, stringi i denti, ma ora vuoi anche una risposta dal cuore.

VOTO: 5,5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Quannu smetti di stringiri e ti permetti di fidarti, trovi ‘na stabilità cchiù sincera di chidda che ti imponi.

