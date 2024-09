Oroscopo Capricorno: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Ah, caro Capricorno, la tua Venere sta per tornare attiva e tu non manchi certo di fascino. Se non trovi qualcuno, è perché hai deciso di vivere come un eremita! Le prossime giornate saranno risolutive per le coppie, quindi se c’è qualche problema, affrontalo ora che il cielo ti sostiene.

Sul lavoro, ti senti come un generale in una battaglia, ma purtroppo non puoi sempre controllare tutto. Forse è il momento di lasciar correre qualche dettaglio e fidarti di chi ti circonda, per quanto sia difficile per te.

Un cambiamento è in arrivo, soprattutto se stai gettando le basi già da ora. Dal 17 in poi, un po’ di riposo non guasta: fai un viaggetto o semplicemente stacca la spina.

Voto: 7 – Con tutto quel controllo, sembri un direttore d’orchestra che vuole suonare tutti gli strumenti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sta testa dura ci voli un bellu viaggiu: fatti una passeggiata e pigghia aria fresca.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI