Oroscopo Capricorno: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Hai deciso che fare lo spettatore non fa per te. Venere opposta ti spinge a cercare qualcosa di concreto. Magari un bel Toro da domare? Hai voglia di mettere alla prova chiunque si avvicini.

Sul lavoro, le prime settimane di giugno ti hanno regalato soddisfazioni, ma adesso rilassati un po’. Anche se rilassarsi non è esattamente il tuo forte, cerca almeno di delegare qualche compito. Altrimenti rischi di arrivare a fine mese stremato. Quanto alla tua salute, fermati ogni tanto per ricaricarti o rischi di dormire in piedi!

Voto: 6 – “Se continuo così, mi faranno santo patrono dello stress.” Consiglio delle stelle siciliane: Arrèstati ogni tantu e pigghia fiatu.

