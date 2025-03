Oroscopo Capricorno: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Hai presente quella sensazione di voler mollare tutto e aprire un chiosco in spiaggia? Ecco, tu l’hai già googlata due volte oggi. L’amore è una partita complicata: tensioni, malintesi, distanze… roba che nemmeno una telenovela. Ma sabato e domenica potrebbero essere il tuo piccolo miracolo, tipo “ci sentiamo e non litighiamo per 30 minuti”. È un inizio.

Il lavoro? Beh… è come quella stampante che ti fa impazzire ma devi usarla lo stesso. I problemi ci sono, soprattutto nei rapporti con chi lavora con te. Hai bisogno di rivedere tutto, anche le basi. Metti in conto qualche muso lungo e pensa seriamente a un cambio di rotta. Rivedi i conti, pure quelli dell’anima.

La tua energia va e viene come il Wi-Fi nelle case antiche. Sei determinato, ma pure un po’ sfinito. Serve svago. Organizza qualcosa di scemo, qualcosa che non abbia senso, tipo un picnic improvvisato o una serata karaoke (anche se canti male).

Sei il segno più forte, ma pure quello che ha bisogno di una vacanza e un abbraccio da tre ore.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun ti scanci l’aria, ti veni u fumu nda testa e u cori si strinci comu un limuni.”

