Oroscopo Capricorno: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Tu questa settimana sembri il direttore di un’azienda aperta ventiquattro ore su ventiquattro: agenda piena, testa occupata e pochissimo spazio per il resto. Il problema è che quando ti concentri troppo sulle responsabilità diventi emotivamente distante anche senza volerlo. Nei rapporti si sente questa tua chiusura. In coppia fai fatica a esprimere affetto con leggerezza perché hai sempre la mente occupata da problemi pratici, organizzazione, decisioni da prendere o persone da gestire. Il partner potrebbe percepirti freddo, ma in realtà sei solo mentalmente esausto.

Hai bisogno di qualcuno che comprenda il tuo modo di vivere lo stress senza trasformare ogni silenzio in una crisi esistenziale. Certo, ogni tanto potresti anche ricordarti che un messaggio dolce non è una perdita di tempo. I single vivono una fase più chiusa. Non hai molta voglia di storie complicate o passioni travolgenti. Ti senti più orientato verso amicizie, rapporti semplici e persone che non ti chiedano continuamente conferme emotive. In questo periodo l’idea di una relazione troppo intensa ti stanca ancora prima di iniziarla.

Sul lavoro, invece, stai facendo una vera rivoluzione silenziosa. Hai bisogno di riorganizzare tutto: ruoli, impegni, persone, priorità. Se sei un datore di lavoro, probabilmente hai già preso decisioni drastiche o stai pensando di farlo. Se sei dipendente, senti che alcune dinamiche stanno cambiando e devi adattarti rapidamente. Il problema è che vorresti ordine assoluto mentre intorno regna il caos organizzato. Ogni volta che programmi qualcosa succede un imprevisto che ti costringe a rivedere tutto all’ultimo momento. E questa cosa ti irrita più del traffico quando hai fretta. Però, nonostante la fatica, stai costruendo qualcosa di più stabile. La disciplina resta la tua arma migliore, ma devi smettere di pretendere perfezione immediata.

Fisicamente e mentalmente sei stanco. Non è la stanchezza di una giornata pesante: è accumulo di mesi. Il corpo ti sta chiedendo limiti più sani e routine migliori. Alcuni di voi iniziano una dieta, un corso, smettono di fumare o decidono finalmente di prendersi cura di sé seriamente. È il segnale che non puoi più vivere sempre in modalità sopravvivenza produttiva.

Questa settimana potresti programmare pure il momento esatto in cui rilassarti.

VOTO: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si continui a pinsari sulu a travagghiu e duveri finisci ca ti scordi puru comu si campa tranquilli. Prova a dari cchiù spaziu a tia stissu e a cu ti voli beni.

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