Oroscopo Capricorno: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana si presenta come un vero e proprio esame di coscienza amoroso. Non lasciarti sopraffare dalla tentazione di costruire muri intorno a te. Anche se ti ritroverai a navigare in acque agitate, dove gelosie e nervosismi fanno capolino, sappi che ci saranno anche momenti in cui la tua logica prevarrà. Se c’è qualcuno nel tuo mirino, cerca di non far deragliare tutto; da sabato in poi, il tuo carisma sarà incontenibile, sfruttalo appieno domenica.

A lavoro, sei come un maratoneta che non vede l’ora di tagliare il traguardo, ma attenzione alle finanze: tra troppi acquisti e tentazioni di spesa, Mercurio ti suggerisce di tenere a bada il portafoglio. Dovrai fare i conti con decisioni importanti, con il rischio di un nervosismo da non sottovalutare mercoledì. Il tuo benessere sembra appeso a un filo, con ansie e dubbi a minacciare la tranquillità dello stomaco e del sistema nervoso. Avrai bisogno di calore umano più che di rimedi, ma ammetterlo sarà la tua sfida più grande.

“Se il risparmio fosse un cavallo, tu saresti ancora al palo.” Voto: 7. Proverbio in siciliano: “Cu’ ha lingua passa u mari.” (Chi ha lingua passa il mare.)



