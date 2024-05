Oroscopo Capricorno: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Le stelle premiano i sentimenti veri, e maggio ha già portato qualcosa di buono. Le coppie in crisi hanno trovato un punto di accordo o almeno una pacifica convivenza.

Ma i cuori solitari sono i veri fortunati, scoprendo nuove e belle amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Anche se pensi più al lavoro, non sprecare le buone emozioni in arrivo.

Stelle favorevoli portano vittorie entro metà giugno. L’atmosfera è giusta per novità positive, confermate da maggiore forza e determinazione. Complimenti a te Capricorno: tutto quello che ottieni è merito tuo, spesso superando ostacoli posti da altri. C’è più chiarezza in tutto.

Sei determinato e forte, e molti ti considerano persino troppo caparbio. La tua tenuta nervosa è buona, ma il weekend porterà stanchezza.

Sei un carro armato di determinazione. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Capu dura, ma arrè di tutti chisti successi, pigghia ‘na pausa e respirati ‘na boccata d’aria bona.”

