Oroscopo Capricorno: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

CAPRICORNO – Il 2025 ti saluta con un clima di passione controllata. Sei in quella fase dove ami qualcuno, ma controlli pure quante ore stai con lui/lei, quanto parli, quanto spendi e quanto ti coinvolgi. Insomma, ti ami l’amore, ma solo se ti lascia spazio per le riunioni e per le Excel. Eppure qualcosa si smuove: Venere promette giorni più teneri e calorosi. Se sei in coppia, puoi recuperare terreno dopo settimane in cui eri più concentrato sul lavoro che sulla vita affettiva. Se sei single, non illuderti che Cupido venga col CV in mano, ma qualcosa può accadere… sempre che tu sia disposto a lasciarti un po’ andare. Giove però è ancora dissonante e ti ricorda continuamente che “prima il dovere e poi l’amore”. Ma tu puoi anche fare entrambi, no?

Nel lavoro, sei il solito stakanovista cosmico. Sole e Marte nel segno ti danno energia e lucidità per pianificare il 2026 come fosse una campagna militare. Occhio solo alle spese: tra regali, pranzi, cene e quel vizietto di acquistare “qualcosa di utile” che costa come un affitto, potresti ritrovarti a gennaio con il portafogli in ipotermia. Le collaborazioni richiedono attenzione: Marte ti rende polemico e potresti tagliare rapporti. Però, con questo cielo, anche qualche bella novità è dietro l’angolo: si tratta solo di dosare meglio pazienza e decisione.

Fisicamente sei in recupero, anche se lo stress ti cammina accanto come un cane fedele. Ogni tanto senti il bisogno di sparire in un rifugio silenzioso dove nessuno ti chieda nulla, nemmeno come stai. Non escludo che arrivi a Capodanno già stanco morto, ma proprio per questo le feste vanno vissute con selezione naturale degli inviti. Sì a chi ti ricarica, no a chi ti risucchia energia.

Hai il cuore acceso, ma continui a usare l’agenda come estintore.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Lu cori t’apparteni, ma s’è sempri occupatu di travagghiari, si scorda comu si vivi cu’ l’anima.

