Oroscopo Capricorno: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

CAPRICORNO – Sei entrato nella settimana con l’umore di chi ha appena ricevuto la notifica della carta di credito in rosso: scuro, teso e con quella leggera vena di disprezzo per l’umanità. Le emozioni sono instabili, il cuore ha le rotelle fuori asse e persino chi ti ama comincia a chiedersi se c’è ancora speranza o se devono solo offrirti una camomilla e una via d’uscita.

Ma tu, lo sappiamo, non sei uno che si arrende ai malumori. Questa fase, se presa nel verso giusto, può trasformarsi in un’occasione per liberarti dal passato, dalle zavorre e pure dai messaggi lasciati in “visualizzato senza risposta”.

Nel lavoro sei come sempre una macchina operativa: rigido, efficiente, instancabile. Ma ora anche tu inizi a sentire un pizzico di stanchezza e forse, solo forse, un vago desiderio di cambiare aria. Non dico di mollare tutto e aprire un chiringuito a Mondello, ma valutare nuove posizioni o accettare incarichi differenti sì.

Occhio a non farti ingannare dalla tua stessa razionalità. A volte l’istinto ha più ragione dei numeri. Fisicamente, all’inizio della settimana sembri una batteria scarica. Ma da venerdì in poi ti ricarichi e torni ad avere l’energia di un alpino in salita. Approfittane per fare qualcosa solo per te, senza sentirti in colpa.

Sei la persona più stabile che conosci, peccato che ultimamente neanche tu ti reggi più.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: A forza di suppurtari tuttu, ti stai scurdannu comu si campa cu l’arma leggira.

