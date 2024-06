Oroscopo Capricorno: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Oh Capricorno, in famiglia tutto va liscio come l’olio, ma domenica potrebbe scoppiare una crisi se non moderi le tue aspettative. Hai passato più tempo a contare i soldi che a vivere, ma adesso è il momento di mettersi in mostra.

Le stelle sono dalla tua parte, soprattutto a inizio giugno. Accelera, datti da fare e vedrai che il successo arriva. Dopo metà mese, diventi più intransigente di un arbitro col fischietto nuovo. Ricorda di non assumerti troppe responsabilità, cerca il divertimento e un po’ di sport per evitare di trasformarti in una pentola a pressione.

Sei un treno in corsa, ma ricordati di non deragliare. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: Camina avanti e nun ti fermari, ‘a vittoria è vicina.

