Oroscopo Capricorno: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

CAPRICORNO – Sei nel tuo habitat: gennaio, nuovi inizi, il calendario che ti sorride come un foglio Excel vuoto pronto per essere riempito di obiettivi. L’amore? Inaspettatamente si prende la scena. Hai l’agenda piena ma il cuore che batte forte, e questa volta non è per l’ansia di aver dimenticato un file aperto sul desktop dell’ufficio. Se sei single, esci dal tuo guscio. Nessuno ti busserà alla porta con un amore impacchettato con fiocchetto e scontrino di cortesia. Se invece hai una relazione, è il momento giusto per fare progetti seri. Convivenze, figli, mobili IKEA da montare insieme. Sì, stai entrando nella fase adultissima del cuore.

La Befana si presenta sotto ottimi auspici. C’è chi penserà di dichiararsi, chi di dichiarare guerra a chi ha detto “ci vediamo solo per un brindisi”. Tu, comunque, sei in vantaggio: hai pianeti nel segno e una straordinaria voglia di rimettere le cose a posto, dentro e fuori.

Sul lavoro sei sempre sul pezzo, anche quando dovresti essere sul divano. Hai lottato contro ritardi e imprevisti, ora arriva la fase in cui, finalmente, qualcosa gira nel verso giusto. Giornate top: 8 e 9 gennaio. Lì puoi fare il colpo grosso, o almeno mettere in chiaro che sei tu il pilota di questa navicella. Ma cerca anche di riposarti: non si può sempre lavorare come un mulo in giacca elegante.

Il tuo benessere dipende da due cose: il sonno e la capacità di delegare. Spoiler: su entrambe devi lavorare. La tensione ti monta dentro come la panna sulla moka: piano piano, poi trabocca. Hai bisogno di rilassarti, dormire davvero, e magari mangiare qualcosa che non sia un pasto consumato davanti al computer.

Stai gestendo la vita come un’azienda in espansione, ma anche il CEO ha bisogno di ferie.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun è veru ca si forti picchì nun senti, si forti picchì sinti tuttu e ci vai avanti comu si nenti.

