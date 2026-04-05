Oroscopo Capricorno: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti mette davanti a un paradosso interessante: mentre dentro di te senti crescere il bisogno di connessione, fuori devi affrontare situazioni che richiedono freddezza e decisione. Nei rapporti, la Luna favorevole apre uno spazio emotivo che spesso tieni chiuso a doppia mandata. Se sei in coppia, puoi riscoprire una complicità che sembrava un po’ appannata, fatta di presenza e gesti concreti. Se sei single, potresti percepire un richiamo verso nuove esperienze, ma senza perdere il tuo senso della realtà. Il punto è lasciarti andare senza controllare tutto, cosa che per te è quasi uno sport estremo.

Nel lavoro, invece, la situazione è decisamente più impegnativa. Sei chiamato a fare scelte, anche drastiche. Tagliare, riorganizzare, eliminare ciò che non funziona: non è semplice, ma è necessario. Hai una lucidità che pochi possiedono, e questo ti permette di vedere chiaramente dove intervenire. Il problema è che tutto questo richiede energia, e tu inizi a sentirne il peso. Inoltre, cresce il desiderio di allontanarti da contesti che ti creano disagio: ascoltalo, perché non è un capriccio.

Dal punto di vista fisico ed emotivo, hai bisogno di recupero. La stanchezza accumulata non si cancella con la forza di volontà. Serve riposo, serve cura di sé, serve equilibrio. Dormire bene, ritagliarti spazi personali, fare attività rilassanti: sono tutte cose che devi smettere di rimandare. E soprattutto, devi ricordarti che anche l’amore fa parte del tuo benessere, non è una distrazione.

Se continui così, metterai in agenda pure le emozioni… con orario preciso.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana travagghi troppu e ti stanchi, ma si ti ricuordi di dari spazziu puru a chiddu ca senti, puoi stari megghiu senza perdiri u cuntrollu.

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