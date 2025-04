Oroscopo Capricorno: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – In amore ti prende la nostalgia dei primi tempi. Ti viene voglia di organizzare un viaggio romantico o almeno una fuga in campagna… anche se fosse solo per scappare dai parenti. L’intimità torna protagonista, ma fai attenzione a venerdì e sabato: polemiche e ricordi fastidiosi potrebbero rovinare l’atmosfera. Spegni il cellulare e accendi la candela (metaforica o vera, fai tu).

Sul lavoro sei come un direttore d’orchestra… che suona da solo. I tuoi soci sembrano più una zavorra che un aiuto, e tu cominci ad avere la tentazione di lasciarli alla deriva. Calma, sangue freddo e due giri di meditazione: anche questa passa.

A livello di benessere, finalmente respiri. Certo, l’ansia è sempre lì che bussa come il postino il lunedì mattina, ma almeno adesso sai come tenerla a bada. Concediti del tempo per te, anche solo per guardare il soffitto con dignità.

Hai ripreso in mano la tua vita… ma sei ancora indeciso se tenerla o chiedere il reso.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Vivi sta simana comu si fussi na ricreazioni, e nun fari parrari l’ansia cchiù di tia.

