Oroscopo Capricorno: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana è come una scatola di cioccolatini per il tuo cuore: non sai mai cosa ti aspetta, ma è probabile che sia dolce! Con un passato recente che potrebbe aver messo alla prova il tuo amore, ora è il momento di moltiplicare la fortuna e di goderti il cielo favorevole. Anche se sei solo, le stelle ti suggeriscono di tenere gli occhi aperti perché l’amore potrebbe essere più vicino di quanto pensi. Nel lavoro, la quiete dopo la tempesta promette un periodo di saggezza e risultati positivi. È il momento di rimediare a vecchie gaffe e di guardare avanti con fiducia. Nel benessere, nonostante tu sia reduce da un periodo difficile, le stelle promettono una forma migliore. Tuttavia, ricorda di concederti il riposo necessario per evitare tensioni e fastidi come emicranie.

“Sei come un orso che esce dal letargo: un po’ intontito, ma pronto a conquistare il mondo!” Voto: 7 – “Anchi lu scravàgghiu è maistru, chi fa li baddòttuli cu lu c*lu.”



