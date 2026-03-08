Oroscopo Capricorno: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana non è fatta di effetti speciali, ma di quelle questioni concrete che ti pesano sulla testa come cartelle piene di scadenze e pensieri che non ti mollano nemmeno mentre provi a rilassarti. Le vicende familiari o domestiche, complici i nuovi movimenti di Saturno, possono influire anche sulla tua serenità affettiva. Se ci sono dispute con parenti, questioni di casa da sistemare o vecchi malumori rimasti parcheggiati troppo a lungo, è facile che tu ti senta affaticato e meno disponibile emotivamente. E qui sta il punto: mentre cerchi di tenere insieme tutto, rischi di lasciare per ultimo proprio te stesso. In coppia serve un dialogo maturo, onesto, senza mezze frasi né silenzi strategici. Il nuovo transito di Venere impone di chiarire come stanno davvero le cose, perché trascinare incomprensioni ormai non è più utile.

Sul piano professionale c’è agitazione, soprattutto se non hai ricevuto il miglioramento economico o il riconoscimento che ritenevi meritato. Hai dato molto, forse troppo, garantendo stabilità a tutti tranne che a te stesso. E adesso la pazienza comincia a scricchiolare. Potrebbe essere necessario rivedere alcune relazioni lavorative, mettere confini più netti o prendere di petto qualcuno che finora ha fatto finta di non vedere il tuo impegno. Le questioni legate a proprietà, soldi o documenti richiedono prudenza e pazienza, perché Saturno e Giove creano un clima combattivo che non permette soluzioni lampo. Ma proprio qui entra in gioco la tua forza migliore: la costanza.

Il benessere passa da una parola che non ami molto ma che dovresti praticare: delegare. La stanchezza nasce dall’eccesso di responsabilità. Dire qualche no in più non ti rende egoista, ti rende umano. Cura il riposo, ritagliati spazi personali e non sentirti in colpa se per una volta non risolvi tutto tu. Questa settimana è utile anche per sciogliere un pensiero che da tempo ti assedia la mente.

Stai reggendo il mondo sulle spalle, ma pure Atlante ogni tanto avrebbe voluto un pomeriggio libero.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari puru l’anima di problemi ca nun su tutti toi. Sistema chiddu ca puoi, parla chiaru e lassati nu spazziu pi stari megghiu.

