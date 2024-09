Oroscopo Capricorno: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – L’amore per te in questo periodo è come un caffè tiepido: non del tutto soddisfacente. Se sei in un rapporto che ti fa storcere il naso, forse è il momento di fare un po’ di chiarezza. Chi è in crisi da tempo troverà qualche risposta (Venere è pigra e tornerà attiva solo dal 23, eh!).

Intanto, però, potrebbe essere il momento per rivedere profondamente tutte le situazioni traballanti. Il lavoro ti prende più tempo del previsto, e con Marte che si mette di traverso da mercoledì, ti sentirai come un leone in gabbia.

Fermati un attimo, perché la tua pazienza sta finendo e non tutti i collaboratori sono affidabili come speri. Quanto al benessere, tra giovedì e venerdì vorrai chiuderti in una caverna, lontano da tutto e tutti, ma le responsabilità, purtroppo, non ti lasceranno in pace.

Voto: 5,5 – Sei come una pentola a pressione, e tra poco esplodi, occhio!

Consiglio delle stelle siciliane: “U tempu voli pazienza, ma tu ‘nta stu casu ti nni devi circari ‘n’anticchia chiù.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI