Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei come un architetto che costruisce un castello d’amore, ma attento a non dimenticare le fondamenta. Nel lavoro, sei come un minatore alla ricerca di diamanti, ma ricorda che non tutti i sassi luccicano. La tua energia è come un bastione: solido e sicuro, ma anche i castelli hanno bisogno di manutenzione.

Voto: 5/10. “Cu’ si curca chi picciriddi, ‘a mattina si susi pisciatu.”



