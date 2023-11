Oroscopo della settimana: Bilancia

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

1' DI LETTURA

BILANCIA – In questa settimana vi trovate a camminare su un sottile filo di equilibrio in un circo sentimentale. Ogni parola e ogni gesto possono inclinare la bilancia da un lato o dall’altro. Nel lavoro, la vostra diplomazia vi fa brillare, ma ricordatevi che non siete sempre in un’arena di negoziati. La salute richiede un po’ di attenzione: anche gli equilibristi hanno bisogno di una rete di sicurezza ogni tanto. Voto: 7/10. “Ogghiu fitusu e paredda spunnata.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI