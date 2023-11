Oroscopo della settimana: Leone

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

LEONE – I Leone potrebbero dover navigare incomprensioni nelle relazioni questa settimana, ma la loro natura generosa e calorosa li guiderà verso soluzioni positive. È un momento ottimale per rinnovare i legami e rafforzare le relazioni con gesti di generosità e attenzione. Nel lavoro, le loro capacità di leadership e carisma saranno riconosciute e apprezzate. Per mantenere il benessere, attività che incoraggiano l’espressione di sé e la creatività, come l’arte o il teatro, possono essere particolarmente gratificanti. Voto: 7/10. “Chiavi d’oru apri ad ogni parti.”



