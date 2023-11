Oroscopo della settimana: Scorpione

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana vi sentite come guerrieri pronti a difendere il vostro regno emotivo. Ogni relazione è una missione segreta e ogni sguardo un possibile segnale di tradimento. Nel lavoro, siete come strategisti in una battaglia epica, pronti a conquistare nuove terre. La salute richiede un po’ di cautela: mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, anche un guerriero ha bisogno di riposo. Voto: 6/10. “Occhiu ca non viri, cori ca non doli.”



