Oroscopo della settimana: Vergine

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana la vostra ricerca dell’amore perfetto assomiglia al lavoro di un orologiaio che cerca di sincronizzare due cuori. Ma attenzione, l’amore non è sempre un meccanismo preciso. Nel lavoro, la vostra attenzione ai dettagli vi rende indispensabili, ma non dimenticate che anche l’immagine generale conta. La salute richiede un po’ di attenzione: evitate stress e ansie inutili. Ricordatevi che non potete controllare tutto, e a volte è anche meglio così. Voto: 5/10. “Cu chiano camina, fa bona ‘a jurnata”.



