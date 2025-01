Oroscopo Gemelli: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua settimana è un mix tra un cabaret e un thriller psicologico: sorrisi di giorno e paranoie di notte. In amore, la confusione regna sovrana.

Sei indeciso se mandare un messaggio romantico o buttare il cellulare dalla finestra. Sul lavoro, Saturno ti fa venire voglia di urlare, ma ricordati: non è una scusa per diventare il dramma della settimana in ufficio. Il tuo benessere dipende da una sola cosa: ritrovare il sorriso, anche se finto, perché pare che funzioni.

“Sei così indeciso che probabilmente stai leggendo questa frase due volte per capire se ti piace.”

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Si voli fari tuttu, ma nenti a bona. Deciditi, cà ‘u tempu nun aspetta!”

