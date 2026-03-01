Oroscopo Gemelli: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Se dovessimo descrivere la tua settimana con un’immagine, sarebbe un meteo variabile con schiarite improvvise e qualche nuvola passeggera. L’incertezza che ti ha accompagnato negli ultimi tempi sta lentamente per dissolversi e, già a marzo, si intravedono novità interessanti. Tuttavia, dentro di te resta un certo ondeggiamento. Un giorno sei convinto di una scelta, il giorno dopo la rimetti in discussione. Questo può creare confusione in chi ti sta accanto, soprattutto se parli d’impulso e poi cambi versione. Serve prudenza nelle parole, perché un fraintendimento nato per leggerezza potrebbe diventare più complicato da gestire. Con un pizzico di pazienza e dialogo sincero, però, i legami validi possono superare questa fase senza scossoni.

Nel lavoro potresti rivedere un progetto iniziato di recente o sentirti insicuro rispetto a un nuovo incarico. Se stai pensando di cambiare ruolo, provi un certo imbarazzo verso chi ha condiviso con te un percorso fino a oggi. Ma la vita evolve e tu hai un bisogno quasi fisiologico di cambiare scenario. I dubbi fanno parte del processo, ma non devono trasformarsi in un freno. Analizza pro e contro, prenditi il tempo necessario, ma evita decisioni drastiche prese sull’onda dell’emotività.

La mente è in fermento continuo e rischi di disperdere energie in mille pensieri simultanei. Ritrovare stabilità interiore diventa fondamentale: pause rigeneranti, attività creative, momenti di silenzio possono aiutarti a rimettere ordine. Quando ti concedi spazi di respiro, torni brillante come sai essere.

Non sei indeciso: sei solo multitasking anche con i sentimenti.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghia tempu pi pinsari e nun fari cunfusioni cu li paroli, picchì si ti fermi un mumentu capisci megghiu chiddu ca voi veramenti.

