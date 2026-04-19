Oroscopo Gemelli: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana interessante, soprattutto perché dopo un periodo confuso torni lentamente a capire cosa vuoi davvero. Per te non è poco: cambiare idea tre volte al giorno è spesso il tuo sport preferito. Adesso però senti il bisogno di autenticità. Nei rapporti non hai più voglia di perdere tempo con situazioni vaghe, persone incoerenti o storie tenute insieme da emoji e promesse improbabili. Se sei in coppia, è il momento dei chiarimenti utili: se qualcosa traballa, emergerà con chiarezza. Se sei single diventi più selettivo: meno entusiasmo per chiunque ti sorrida, più attenzione a chi sa davvero stimolarti mente e cuore. Ed è un enorme passo avanti per uno che di solito si innamora anche di una conversazione brillante alla fermata dell’autobus.

Sul lavoro inizia una fase di recupero concreta. Le tensioni delle settimane scorse si allentano, i rallentamenti si sciolgono e tu torni ad avere quella velocità mentale che ti rende efficace. Idee ne hai tante, come sempre, ma ora possiedi anche maggiore lucidità per capire quali meritano tempo e quali devono restare nel cassetto insieme ai progetti nati alle due di notte. Possibili occasioni nuove, ripartenze, contatti utili e la possibilità di correggere errori passati. Questa settimana è un piccolo trampolino verso una crescita più ampia nel corso dell’anno.

Mentalmente ti senti più leggero. L’aria cambia e finalmente smetti di vivere con dieci schede aperte nel cervello contemporaneamente. Però non esagerare: lo stress accumulato non sparisce in ventiquattr’ore. Concediti ritmi umani, pause vere e momenti di introspezione. Non riempire subito ogni spazio libero di impegni, chat, aperitivi e piani paralleli. Anche il silenzio ogni tanto ha diritto di parola.

Sei tornato lucido, brillante e pericolosamente pieno di opinioni.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghia la strata bona e camina senza taliari centu bivi ogni minutu, ca quannu ti fermi capisci megghiu unni iri.

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