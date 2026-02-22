Oroscopo Gemelli: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana da equilibrista emotivo. Da una parte senti il bisogno di stabilità, dall’altra non vuoi rinunciare alla tua naturale voglia di movimento. I sentimenti stanno cercando una forma più solida e le relazioni attraversano una fase di chiarimenti necessari. È il momento di parlare con sincerità, senza lasciare sospesi o frasi dette a metà che nelle scorse settimane hanno creato malintesi. Se sei in coppia, puoi ritrovare complicità e leggerezza, ma solo se eviti il tuo sport preferito: cambiare argomento quando la conversazione si fa scomoda. Se sei single, il tuo fascino brillante e la tua intelligenza vivace attirano persone stimolanti, ma servirà pazienza, soprattutto con Vergine e Sagittario, che potrebbero non stare al tuo ritmo. Tra mercoledì e giovedì l’agitazione sale. Venere in posizione scomoda accende nervosismi e rende quelle giornate più delicate. Conta fino a dieci prima di rispondere a un messaggio ambiguo.

Sul piano pratico marzo porta una ventata di chiarezza. Progetti interrotti possono essere ripresi, rivisti, migliorati. Mercurio, anche se un po’ dispettoso, ti aiuta a capire dove hai sbagliato e a riorientarti. Il vero nodo resta la gestione economica. Più che le idee, che non ti mancano mai, serve concretezza. Evita scelte impulsive, soprattutto se hai la tendenza a iniziare mille cose senza finirle. Strategia e costanza sono le parole chiave per consolidare risultati a lungo termine.

Fisicamente hai bisogno di equilibrio. Le tensioni accumulate si fanno sentire e il nervosismo potrebbe incidere su sonno e concentrazione. Cura alimentazione e riposo, concediti pause vere, non solo mentali. Attenzione particolare intorno al 25. Rallenta.

Sei un genio multitasking, ma anche i funamboli ogni tanto devono scendere dalla corda.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra chiaru, pensa prima di fari, e ricordati ca si metti testa e cori ‘nsemi, puoi sistemari tuttu senza fari cunfusioni.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI