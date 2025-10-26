Oroscopo Gemelli: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana con un fascino da 110 e lode. In amore sembri un film francese: parole sussurrate, sguardi furbi e un po’ di mistero. Venere ti sorride e tu rispondi con il tuo sorriso migliore, quello che confonde chiunque ti guardi. Potresti riaccendere una fiamma sopita o iniziare qualcosa di intrigante, perché la tua mente è più veloce del Wi-Fi e il tuo cuore, beh… a volte pure troppo.

Sul lavoro, invece, sei un equilibrista su un filo teso tra genialità e caos. Le idee brillano, ma qualcuno (forse un superiore con meno carisma di un cactus) potrebbe provare a metterti i bastoni tra le ruote. Ignoralo. Concentrati sulle tue capacità e non lasciare che l’invidia altrui mini la tua determinazione.

Fisicamente, la stanchezza si fa sentire, ma nel weekend ti riprendi alla grande. Evita di iniziare diete impossibili: la tua mente ha bisogno di carburante, non di privazioni.

Sei un mix perfetto tra un filosofo e un influencer, ma con più ansia.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Godi di chiddu ca hai ora: si pinsi troppu, ti perdi u piaciri”.

