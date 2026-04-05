Oroscopo Gemelli: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana curiosa, nel vero senso della parola. In amore non sei travolto da passioni epiche, ma la tua mente è in pieno fermento. Ti interessa capire, scoprire, parlare. Se sei single, potresti essere attratto da persone molto diverse dal tuo solito tipo, e proprio per questo irresistibili. Se sei in coppia, invece, il legame si rafforza attraverso il dialogo: più parole, meno drammi. E per te è già una grande vittoria. Non hai bisogno di fuochi d’artificio, ti basta sentire che c’è uno scambio vivo, intelligente, stimolante.

Nel lavoro, però, devi rallentare il tuo istinto di fare tutto e subito. Questa è una fase di riflessione, non di azione. Alcuni progetti sono ancora fermi, e continueranno a esserlo per un po’. Non è il momento di forzare le cose, ma di osservare, valutare, pianificare. Tra maggio e giugno molte situazioni si sbloccheranno, ma solo se adesso fai le scelte giuste. Contratti, collaborazioni, accordi: guarda tutto con attenzione. Chiediti cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa no. È un lavoro mentale, più che pratico.

L’energia, infatti, non è sempre al massimo. Ci sono momenti in cui ti senti attivo e brillante, e altri in cui crolli senza preavviso. Devi imparare a rispettare questi ritmi, senza pretendere troppo da te stesso. Riposo, lettura, attività leggere: tutto ciò che nutre la mente senza sovraccaricarla è perfetto. Anche semplici pause possono fare la differenza. E ricordati che non tutto deve essere deciso subito. A volte lasciare le cose in sospeso è già una scelta intelligente.

Sei così indeciso che potresti chiedere consiglio anche al telecomando.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana pinsi troppu e fai picca, ma è giustu accussì picchì stai priparannu cosi megghiu pi dopu, basta ca non ti perdi intra i to stessi pinsieri.

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