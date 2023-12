Oroscopo Gemelli: settimana dall’11 al 17 dicembre

Le previsioni del segno

GEMELLI – Caro Gemini, sei come un enigma avvolto in un mistero questa settimana. Chiari e scuri si alternano nel tuo cielo amoroso, ma ricorda, anche il sole ha le sue macchie. Per quanto riguarda il lavoro, la tua abilità nel destreggiarti tra i colleghi è paragonabile a quella di un acrobata in un circo. Ma attenzione, anche il miglior funambolo a volte perde l’equilibrio. Dall’11 al 17 dicembre ei un vulcano di energia, ma anche i vulcani a volte dormono.

Voto: 8/10. “Cui si fa gabbu, ci cadi lu labbru.”



