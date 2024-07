Oroscopo del giorno: giovedì 18 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 18 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 18 luglio 2024

♈ Ariete – 18 luglio 2024

Avete perso di vista i vostri buoni propositi, ma oggi potrete rimettervi in carreggiata. L’energia della Luna in Sagittario vi spinge a pianificare nuove avventure. Sul lavoro, il vostro entusiasmo sarà contagioso, ma attenzione a non esagerare con lo stress. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni è ciùscinu, c’è trafficu.” (Dove c’è fretta, c’è confusione). Frasi riassuntiva: Aviti bisognu di ripigghiari fiatu e organizzarivi megghiu.

♉ Toro – 18 luglio 2024

Sul fronte professionale le stelle sono dalla vostra parte. Anche se ci sono ancora ostacoli, siete sulla buona strada per superarli. Le attività familiari e in proprio sono particolarmente fortunate. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Calati juncu ca passa la china.” (Abbassati giunco che passa la piena). Frasi riassuntiva: Aviti na bona opportunità di migliurari la vostra situazioni.

♊ Gemelli – 18 luglio 2024

Un po’ di stress in arrivo con la Luna in opposizione, ma niente di insuperabile. Sul lavoro, un approccio tranquillo vi aiuterà a gestire le sfide. Attenzione alla salute e cercate di non strafare. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu mancia fa muddichi.” (Chi mangia fa briciole). Frasi riassuntiva: Pigghiativi cura ri vuatri stessi e rallentati.

♋ Cancro – 18 luglio 2024

Siete al centro dell’attenzione con una grande energia cosmica. È il momento di osare e di superare la paura del fallimento. In amore, potrebbe esserci qualche sorpresa piacevole. Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli puisia, pripara lu cori.” (Chi vuole poesia, prepari il cuore). Frasi riassuntiva: È u vostru mumentu, approfittatinni.

♌ Leone – 18 luglio 2024

Una giornata stimolante vi aspetta, con Mercurio e Venere nel vostro segno. Avrete buone idee e l’energia per metterle in pratica. Attenzione però a non spendere troppo. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un presenti ca centu promessi.” (Meglio un presente che cento promesse). Frasi riassuntiva: Fighitati ma senza esagerari cu li spisi.

♍ Vergine – 18 luglio 2024

Siete in gran forma e pronti a conquistare nuove vette. Sul lavoro, la vostra efficienza sarà notata, ma non dimenticate di prendervi momenti di relax. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi pacenzia vidi la n’collata.” (Chi ha pazienza vede la salita). Frasi riassuntiva: U vostru travagghiu sarà ricunnisciutu, ma rilassativi puru.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 18 luglio 2024

♎ Bilancia – 18 luglio 2024

La giornata promette bene in amore e sul lavoro. La vostra capacità di adattarvi sarà una risorsa preziosa. Fate attenzione alle finanze e cercate di essere parsimoniosi. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “A goccia scava la petra.” (La goccia scava la pietra). Frasi riassuntiva: A vostra determinazioni vi purterà luntanu, basta nun spenni troppu.

♏ Scorpione – 18 luglio 2024

Un mix di energie contrastanti caratterizzerà la vostra giornata. Nonostante qualche tensione in amore, la fortuna è dalla vostra parte. Prendetevi del tempo per rilassarvi. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si marita arrinesci o s’arruvina.” (Chi si sposa riesce o si rovina). Frasi riassuntiva: Pigghiativi cura ri li sentimenti e rilassativi quannu putiti.

♐ Sagittario – 18 luglio 2024

La Luna e Venere vi illuminano la giornata. Sarete in sintonia con la vostra fiamma e potrete raggiungere buoni risultati sul lavoro. Non metteteci troppa agitazione. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni lassata è pidduta.” (Ogni lasciata è persa). Frasi riassuntiva: Ascoltati li vostri sentimenti e nun agitarivi troppu.

♑ Capricorno – 18 luglio 2024

Un periodo produttivo vi aspetta, spinti da Marte a non arrendervi. In amore, la giornata sarà discreta. Godetevi il rapporto di coppia senza troppe pretese. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi cavaddu e mulinu fa li cosi a so’ piacerinu.” (Chi ha cavallo e mulino fa le cose a suo piacimento). Frasi riassuntiva: Travagghiati forti e apprezzati cchiù i picculi piaciri.

♒ Acquario – 18 luglio 2024

La Luna vi rende vacanzieri e desiderosi di relax. Evitate litigi e godetevi la giornata con famiglia e amici. Sul lavoro, ci saranno sfide da affrontare con calma. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun t’allargari si nun po’ strinciri.” (Non allargarti se non puoi stringere). Frasi riassuntiva: Ripusati e non ci dari troppa impotanza ai prublemi.

♓ Pesci – 18 luglio 2024

Sarete mansueti in amore, ma l’intesa con il partner non sarà il massimo. Sul lavoro, la produttività sarà soddisfacente. Prendetevi del tempo per riflettere sul futuro. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “A tistazza è peggiu du muru.” (La testardaggine è peggio del muro). Frasi riassuntiva: Pigghiativi tempu pi riflettiri e nun essiri troppu testardi.

Classifica di giovedì 18 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Toro

3 – Leone

4 – Capricorno

5 – Sagittario

6 – Vergine

7 – Bilancia

8 – Pesci

9 – Scorpione

10 – Ariete

11 – Gemelli

12 – Acquario

