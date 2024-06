Oroscopo del giorno: giovedì 20 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 20 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 20 giugno

♈ Ariete

Oggi, caro Ariete, ti svegli con l’energia di un caffè doppio, pronto a spaccare il mondo. Peccato che Mercurio ti faccia inciampare nelle parole: attenzione alle gaffe in riunione. L’amore brucia come una fiamma, ma stai attento a non bruciarti. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiti na pausa, ogni tantu fa beni.” (Prenditi una pausa, ogni tanto fa bene.) “Oggi è uno di quei giorni in cui sei una stella cadente: brillante ma pericoloso da toccare.”

Voto: 7

♉ Toro

Sei in una forma smagliante, caro Toro, ma ricordati che non tutti possono tenere il tuo ritmo. Giove ti sorride, portando opportunità lavorative, ma Venere dissonante ti consiglia di non esagerare con la dolcezza. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi aspettari, si gusterà ‘u pani cottu.” (Chi sa aspettare, si godrà il pane cotto.) “Sei una macchina da guerra, ma ogni tanto fermati per ammirare il panorama.”

Voto: 8

♊ Gemelli

Gemelli, sei un vulcano di idee, ma Mercurio ti crea qualche cortocircuito. Evita discussioni inutili e concentrati sulle cose importanti. L’amore è un’altalena, ma alla fine della giornata troverai l’equilibrio. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari dâ fretta.” (Non farti prendere dalla fretta.) “Oggi potresti vendere ghiaccio agli eschimesi, ma cerca di non perderti in chiacchiere.”

Voto: 7.5

♋ Cancro

Il tuo cuore è più tenero di una cassata siciliana oggi, Cancro. Gli astri ti suggeriscono di aprirti all’amore, ma con cautela. In ambito lavorativo, un po’ di attenzione ai dettagli non guasta. Consiglio delle stelle siciliane: “Cunta finu a tri prima di parlari.” (Conta fino a tre prima di parlare.) “La giornata promette bene, ma evita di affogare in un bicchiere d’acqua.”

Voto: 8.5

♌ Leone

Leone, oggi sei un leader nato, ma ricordati che anche i re devono ascoltare i loro sudditi. Marte ti dà energia, ma non esagerare con la prepotenza. In amore, lasciati andare senza troppe riserve. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.” (Chi esce, riesce.) “Sei il re della giungla, ma anche i re devono fare una pausa.”

Voto: 7

♍ Vergine

Vergine, oggi sei più pignolo di una nonna che prepara i cannoli. Saturno ti crea qualche ostacolo, ma Marte ti spinge ad agire. Mantieni la calma e non perdere il controllo. Consiglio delle stelle siciliane: “Cala l’ali, ca fora è friddu.” (Abbassa le ali, fuori fa freddo.) “Sei una macchina organizzativa, ma ogni tanto concediti un errore.”

Voto: 7.5

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 20 giugno 2024

♎ Bilancia

Oggi, Bilancia, sei un equilibrista nato. Giove e Venere ti sorridono, portando buone nuove in amore e lavoro. Sfrutta il momento per mettere in luce i tuoi talenti. Consiglio delle stelle siciliane: “Chinu è megghiu ca vacanti.” (Pieno è meglio che vuoto.) “Sei il diplomatico dello zodiaco, usa la tua arte per conquistare il mondo.”

Voto: 9

♏ Scorpione

Scorpione, oggi sei più misterioso di un enigma. Le tensioni planetarie ti creano qualche difficoltà, ma nulla che non possa essere superato con un po’ di strategia. Consiglio delle stelle siciliane: “Accura a cu parri.” (Attento a chi parli.) “Sei un detective nato, ma oggi lascia la lente di ingrandimento e rilassati.”

Voto: 6.5

♐ Sagittario

Sagittario, oggi ti senti come un esploratore in terre sconosciute. Mercurio potrebbe confonderti un po’, ma alla fine della giornata troverai la tua strada. Consiglio delle stelle siciliane: “Fai chiddu ca si.” (Fai quello che sei.) “Sei un avventuriero, ma oggi ogni tanto guarda la mappa.”

Voto: 6

♑ Capricorno

Capricorno, oggi sei più determinato di un muratore con un progetto da finire. Marte ti dà energia, ma stai attento a non esagerare con il lavoro. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu tempu è galantomu.” (Il tempo è galantuomo.) “Sei un maestro di pazienza e dedizione, ma ogni tanto lascia spazio al riposo.”

Voto: 8.5

♒ Acquario

Acquario, oggi sei un vulcano di idee innovative. Marte ti dà una spinta, ma attento a non farti prendere dall’impulsività. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari lu passu cchiù longu da la gamba.” (Non fare il passo più lungo della gamba.) “Sei un genio creativo, ma oggi tieni i piedi per terra.”

Voto: 7

♓ Pesci

Pesci, oggi sei più sognatore di un poeta. Nettuno ti ispira, ma Mercurio potrebbe confonderti. Rimani connesso alla realtà per evitare guai. Consiglio delle stelle siciliane: “A picca a picca si va luntanu.” (Poco a poco si va lontano.) “Sei un artista dell’anima, ma oggi cerca di non perderti nei tuoi sogni.”

Voto: 6.5

Classifica di giovedì 20 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Bilancia

2 – Cancro

3 – Capricorno

4 – Toro

5 – Ariete

6 – Vergine

7 – Gemelli

8 – Leone

9 – Acquario

10 – Scorpione

11 – Pesci

12 – Sagittario

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI