Oroscopo del giorno: giovedì 21 novembre 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 21 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 21 novembre 2024

♈ Ariete – 21 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, le stelle ti suggeriscono di aggiornare la tua casa in modo creativo. Forse è il momento di spostare quel divano che non hai mai amato o di appendere finalmente quel quadro che hai comprato anni fa. Sul lavoro, le idee sono ottime, ma attenzione a non trascurare i sentimenti: le relazioni necessitano di cura.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u sceccu chi si carica i pedi.” (Non fare l’asino che si carica i piedi.)

“Oggi è megghiu ca ti concentri supra a tia stissu e nun ti scanti di l’autri.”

♉ Toro – 21 novembre 2024

Con la Luna in opposizione, potresti sentirti un po’ polemico. Le relazioni sono tese, e la gelosia potrebbe fare capolino. Sul lavoro, la riflessione è d’obbligo: non cedere alle tensioni eccessive.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua passa u mari.” (Chi ha lingua passa il mare.)

“Statti attientu a nun fari sciarri inutili, parra cu calma e tuttu si sistema.”

♊ Gemelli – 21 novembre 2024

Mercurio opposto ti mette in guardia da avversari di vario genere. Il successo arriverà, ma richiede pazienza. In amore, dicembre sarà più favorevole, quindi per ora mantieni la calma e non fare mosse azzardate.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu mancia fa muddichi.” (Chi mangia fa briciole.)

“Nun ti prioccupare si ora le cose nun vannu comu voi, ogni cosa a so tempu.”

♋ Cancro – 21 novembre 2024

Il cielo è più illuminato per quanto concerne lavoro ed esami. Entro marzo prossimo, le stelle saranno molto favorevoli per le tue attività. Nei sentimenti, forse non sei riuscito a perdonare un’offesa: è il momento di lasciar andare.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Acqua passata nun macina mulinu.” (Acqua passata non macina mulino.)

“Lascia iri u passatu e guarda avanti, ca u futuru è chiù luminosu.”

♌ Leone – 21 novembre 2024

Hai una grande forza in ogni ambito della tua esistenza. Sul lavoro, potresti accettare una nuova opportunità o abbandonare un progetto troppo difficile. È il momento di liberarti da un peso e seguire il tuo istinto.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.” (Chi esce riesce.)

“Segui u to cori e nun ti fari spaventari di li sfidi novi.”

♍ Vergine – 21 novembre 2024

È un momento di grande verifica per ciò che andrai a fare in futuro. Venere ti spinge a occuparti prima del piacere e poi del dovere. In questo momento, curare l’amore e gli affetti è la cosa più importante.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Amuri e rispettu nun si paganu cu sordi.” (Amore e rispetto non si pagano con soldi.)

“Duna priorità a chiddi ca ti vonnu beni, u restu veni dopu.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 21 novembre 2024

♎ Bilancia – 21 novembre ottobre 2024

Sei ancora un po’ affaticato, ma si recupera. Che ci sia stata una controversia d’amore o di lavoro, devi non pensarci più e andare avanti. Le stelle ti invitano a lasciar andare il passato e a concentrarti sul presente.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si vota arreri, si sciddica.” (Chi si volta indietro, scivola.)

“Lascia stari i vecchi problemi e guarda avanti cu fiducia.”

♏ Scorpione – 21 novembre 2024

Con la Luna in opposizione, è calma piatta per nuove idee o progetti. Venere, però, è carica di sex-appeal: se hai qualcosa da comunicare, parla! È il momento di esprimere i tuoi sentimenti senza timore.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu diri ca pentirisi.” (Meglio dire che pentirsi.)

“Nun teniri tuttu dintra, apriti e parra cu cori.”

♐ Sagittario – 21 novembre 2024

Ci sono nuovi “territori” da esplorare e rifuggi la noia come la peste. La Luna ti porta belle sensazioni. La tua vita ha bisogno di un rinnovamento, e anche l’amore necessita di più carica.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nun risica, nun rosica.” (Chi non rischia, non rosicchia.)

“Lanciati in l’avventure novi, ca la vita è fatta pi essiri vissuta.”

♑ Capricorno – 21 novembre 2024

Sei concentrato sul lavoro e sulle responsabilità. Le stelle ti consigliano di trovare un equilibrio tra dovere e piacere. Non trascurare le persone che ti vogliono bene. Il rischio è di sembrare troppo freddo o distante, quindi cerca di mostrarti più aperto e accogliente.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “U troppu stroppia.” (Il troppo storpia.)

“Truvati u giustu equilibriu tra lu travagghiu e lu piaciri, ca senza ‘na pausa, mancu u suli luci comu si voli.”

♒ Acquario – 21 novembre 2024

La tua mente oggi sembra una centrifuga inarrestabile: mille idee, ma pochissimi risultati pratici. Cerca di rallentare e organizzare i tuoi pensieri, altrimenti rischi di perdere anche le buone opportunità. In amore, le cose migliorano nel pomeriggio: approfittane!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci cunsiglia, cu resta arraggia.” (Chi esce consiglia, chi resta si arrabbia.)

“Esci di casa e apriti a nova esperienze, ca stari fermu nun ti fa bonu.”

♓ Pesci – 21 novembre 2024

Le stelle oggi ti regalano un po’ di respiro. Finalmente una giornata senza troppi drammi o scosse emotive. È il momento ideale per dedicarti a te stesso: un po’ di relax, un libro interessante o una passeggiata rigenerante potrebbero essere la scelta migliore. In amore, tutto procede in modo stabile, ma senza fuochi d’artificio.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na bella risata.” (Fatti una bella risata.)

“Goditi ‘na jurnata tranquilla e fai chiddu ca ti fa sentiri beni, senza pinsari troppu.”

Classifica di giovedì 21 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Sagittario

3 – Cancro

4 – Ariete

5- Vergine

6 – Scorpione

7 – Pesci

8 – Acquario

9 – Capricorno

10 – Bilancia

11 – Gemelli

12 – Toro

