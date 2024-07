Oroscopo del giorno: martedì 23 luglio 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 23 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 23 luglio 2024

♈ Ariete – 23 luglio 2024

Giornata ideale per nuove avventure. Un progetto appassionante potrebbe prendere il via oggi. Ascoltate le persone a voi vicine, potreste ricevere consigli preziosi. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Scanciati ‘nta cosa ca fai, e a tua fiortuna ti segui.” Oggi putiti truvari ‘na bella sorpresa si stai attenti a chiddu ca ti diciu la genti ca t’havi a cori.

♉ Toro – 23 luglio 2024

Stabilità economica in primo piano. Potreste ricevere buone notizie riguardo un investimento. Non trascurate la salute, fate un po’ di esercizio fisico. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Sta bonu cu li dinari, ca sugnu comu ‘u sali, ci sunnu e non si vidinu.” U jornu vi po purtari bona furtuna, ma non scurdati di pinsari macari a vostr’armunia.

♊ Gemelli – 23 luglio 2024

La comunicazione è la chiave. Sfruttate le vostre abilità sociali per risolvere piccoli conflitti. Potrebbe esserci una piacevole sorpresa in amore. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiaro e bonu, ca u scrusciu si senti luntanu.” Si parri chiaro oggi, putiti aggiustari tanti cosi ca parevunu ‘ncagliati.

♋ Cancro – 23 luglio 2024

Giornata di introspezione. Riflettete sui vostri obiettivi a lungo termine. La famiglia sarà una fonte di grande supporto. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti un pocu di paci cu tia stissu, e poi cunzidi u munnu.” Oggi è megghiu ca ti pigli ‘u tempu pi pensari e ritruvari a to’ tranquillità.

♌ Leone – 23 luglio 2024

Energia e determinazione grazie al Sole nel vostro segno. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi nelle decisioni. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Chiddu ca scinni cumu ‘na fiamma, abbrazza tuttu ma si consumma.” Mustrati ca vali, ma non scurdari ca ogni tantu ci voli pacenzia.

♍ Vergine – 23 luglio 2024

Il lavoro richiede attenzione. Con dedizione e precisione, supererete le sfide. Cercate l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Lu travagghiu fattu cu cori, porta sempri bonu fruttu.” Pi quantu dura può essiri ‘u jornu, si ti cuncentri tuttu si risolvi.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 23 luglio 2024

♎ Bilancia – 23 luglio 2024

Giornata favorevole per trovare soluzioni creative. L’amore è in primo piano, lasciatevi andare e seguite il cuore. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri vinci chiù di quantu pensi, seguilu e nun ti penterai.” Oggi chiuddi un ci arriddu, va’ avanti e segui chiddu ca ti diciu ‘u cori.

♏ Scorpione – 23 luglio 2024

Giornata intensa e ricca di emozioni. Potreste dover prendere decisioni importanti. Evitate la gelosia in amore. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari pigghiari d’a gelusia, chiù megghiu la fiducia.” Si ci metti tutta la passione, sti situazioni ca oggi parunu difficili divintunu facili.

♐ Sagittario – 23 luglio 2024

Opportunità di espandere i vostri orizzonti. Ottimismo e voglia di divertirsi. Rilassatevi e prendetevi cura di voi stessi. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Chi ride campa, chi pensa more.” Oggi divertiti, pigghiti ‘u tempu pi tia e ricaricati.

♑ Capricorno – 23 luglio 2024

La carriera è in primo piano. Potreste ricevere riconoscimenti. In amore, siate più aperti e disponibili. Voto: 9 Consiglio delle stelle siciliane: “U travagghiu è la chiave, ma ‘u cori è ‘a serratura.” Oggi puviti aviri na jornata super, n’amuri e ‘nt’u travagghiu.

♒ Acquario – 23 luglio 2024

Le stelle vi spingono verso il cambiamento. È il momento di abbracciare nuove opportunità. Voto: 10 Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni cambiamento è ‘na porta aperta a nuovi mondi.” Non ti scantari, ogni nova opportunità è ‘na furtuna.

♓ Pesci – 23 luglio 2024

Giornata di grande sensibilità ed empatia. Usate questa qualità per migliorare le relazioni. Voto: 10 Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ sinti lu cori, capisci l’anima.” Oggi l’empatia ti porta a capiri megghiu li pirsuni e aiutari.

Classifica di martedì 23 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Pesci

3 – Capricorno

4 – Toro

5 – Leone

6 – Bilancia

7 – Vergine

8 – Sagittario

9 – Gemelli

10 – Ariete

11 – Scorpione

12 – Cancro

