Oroscopo del giorno: venerdì 8 novembre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’8 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’8 novembre 2024

♈ Ariete – 8 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, la tua testardaggine raggiungerà nuove vette. Nonostante gli avvertimenti, insisterai nel fare di testa tua, solo per scoprire che forse, ma solo forse, gli altri avevano ragione.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Testa dura, ma ogni tanto senti puru l’autri.”

“Oggi, cu ‘sta capu tosta, fari ‘na cosa giusta è comu truvari ‘na spina ‘nta ‘na pignata di pasta.”

♉ Toro – 8 novembre 2024

La tua proverbiale pazienza sarà messa alla prova quando qualcuno oserà toccare il tuo cibo. Resisti all’impulso di mordere, almeno non troppo forte.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti toccanu u pani, pigghiala cu filosofia.”

“Oggi, si qualchedunu ti leva ‘u piattu di davanti, pigghia ‘na boccata d’aria e conta finu a deci.”

♊ Gemelli – 8 novembre 2024

Oggi, la tua doppia personalità sarà più evidente che mai. Passerai dall’entusiasmo sfrenato alla noia mortale in un batter d’occhio. Gli altri potrebbero avere difficoltà a starti dietro, ma tu ti divertirai un mondo.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu parri, ricorda ca ‘na parola è bona, ma du’ su’ megghiu.”

“Oggi, cu ‘sti sbalzi d’umuri, pari ‘na giostra senza freni.”

♋ Cancro – 8 novembre 2024

La tua sensibilità sarà alle stelle oggi. Un commento innocente potrebbe farti piangere come una fontana. Tieni a portata di mano i fazzoletti e magari evita i film strappalacrime.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si chianci, chianci, ma nun fari ‘na piscina.”

“Oggi, cu ‘sti lacrimi, potresti arricriari ‘u deserto.”

♌ Leone – 8 novembre 2024

Oggi, il tuo ego sarà più luminoso del sole. Attenzione a non accecare chi ti sta intorno con la tua brillantezza. Un po’ di umiltà non guasterebbe.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Brillu, ma nun fari troppu ‘u pavuni.”

“Oggi, cu ‘sta luci, pari ‘na stella cadenti ca nun voli cadiri.”

♍ Vergine – 8 novembre 2024

La tua mania per l’ordine raggiungerà livelli maniacali oggi. Riorganizzerai anche le matite in base alla lunghezza. Ricorda che non tutti apprezzano la perfezione come te.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “L’ordine è beddu, ma nun esagerari.”

“Oggi, cu ‘sta precisioni, mancu ‘na formica scappa da to vista.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’8 novembre 2024

♎ Bilancia – 8 novembre ottobre 2024

Oggi, la tua indecisione sarà protagonista. Passerai ore a scegliere tra due opzioni identiche. Alla fine, probabilmente opterai per una terza via.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Deciditi, ca ‘u tempu è preziosu.”

“Oggi, cu ‘sta indecisioni, pari ‘na bilancia senza pesi.”

♏ Scorpione – 8 novembre 2024

La tua passione sarà alle stelle oggi. Attenzione a non bruciare chi ti sta vicino con il tuo fuoco interiore. Un po’ di moderazione potrebbe evitare incidenti.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Focu è beddu, ma nun bruciari tuttu.”

“Oggi, cu ‘sta passioni, pari ‘na vampa ‘nta ‘na pagghia.”

♐ Sagittario – 8 novembre 2024

Oggi, la tua voglia di avventura ti porterà a esplorare nuovi orizzonti. Anche se si tratta solo di un nuovo ristorante in città. Ricorda di non esagerare con le spezie.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Viaggia, ma nun ti scurdari di casa.”

“Oggi, cu ‘sta voglia di scopriri, pari ‘na bussola senza nord.”

♑ Capricorno – 8 novembre 2024

Oggi, il tuo senso del dovere sarà così forte che potresti lavorare anche durante la pausa pranzo. Ricorda che anche le macchine hanno bisogno di manutenzione.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Travagghia, ma riposati puru.”

“Oggi, cu ‘stu travagghiu, pari un tratturi ca nun si ferma mai”

♒ Acquario – 8 novembre 2024

Oggi, la tua mente visionaria volerà oltre le stelle, peccato che gli altri siano ancora fermi a terra. Le tue idee saranno considerate troppo avanti, ma non lasciarti scoraggiare; forse un giorno capiranno il tuo genio… o forse no.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa altu, ma ricorda di nun arravugliarti troppo.”

“Oggi, cu ‘sta fantasia, pari ‘na radio sintonizzata su ‘na stazione che nun sinti nuddu.”

♓ Pesci – 8 novembre 2024

Oggi, il tuo sognare ad occhi aperti sarà il tuo passatempo principale. Mentre tutti si affannano nel caos della vita quotidiana, tu ti perderai nei tuoi mondi paralleli, dimenticandoti persino di cosa stavi facendo. Attenzione a non inciampare mentre cammini e sogni allo stesso tempo!

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna, ma occhiu a nun cascare.”

“Oggi, cu ‘sti sogni, pari ‘na piuma portata dal ventu senza destinazioni precise.”

Classifica di venerdì 8 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Gemelli

2 – Scorpione

3 – Toro

4 – Leone

5- Sagittario

6 – Acquario

7 – Capricorno

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Pesci

11 – Bilancia

12 – Cancro

