Oroscopo del giorno: giovedì 4 aprile 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 4 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 4 aprile 2024

♈ Ariete

Sei pronto a brillare, o almeno a provarci. Con Venere e Mercurio nel tuo segno, potresti sentir di poter conquistare il mondo… o almeno il cuore di quella persona speciale. Ma ricorda, l’impazienza è il tuo peggior nemico. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A prescia è nimica dâ perfezzioni” (La fretta è nemica della perfezione).

♉ Toro

Con Urano in Toro, è tempo di abbracciare il cambiamento. Forse deciderai di tagliarti i capelli o di adottare un gatto. In ogni caso, l’universo è dalla tua parte, a meno che non decida diversamente. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu tardi ca mai” (Meglio tardi che mai).

♊ Gemelli

Il Sole in Toro ti sprona a lavorare sodo, ma Marte nei Gemelli ti fa sentire come un cavallo selvaggio. Buona fortuna nel trovare un equilibrio, ne avrai bisogno. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua va a toccu” (Chi ha lingua va a Tokyo – ovvero, chi sa parlare si fa strada).

♋ Cancro

Questo mese, Venere ti incoraggia ad amare e Marte a combattere. Speriamo tu sappia la differenza, altrimenti sarà un mese interessante. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri è cecu ma lu sacchettu lu vidi beni” (L’amore è cieco ma guarda bene il portafoglio).

♌ Leone

Il Sole illumina il tuo segno, rendendoti il centro dell’attenzione. Ma attenzione a non bruciarti sotto i riflettori. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tundu non po’ moriri quatratu” (Chi nasce tondo non può morire quadrato).

♍ Vergine

Mercurio favorisce la comunicazione, ma con Urano in Toro, potresti voler reinventare tutto, inclusa la ruota. Forse non è il momento migliore. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non tuttu chiddu chi luci è oru” (Non tutto ciò che luccica è oro).

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 4 aprile 2024

♎ Bilancia

Venere in Ariete ti porta amore e avventura, ma ricorda che anche i conti devono tornare. Non lasciare che il cuore prenda il sopravvento sul portafoglio. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu sulu ca mal’accumpagnatu” (Meglio solo che male accompagnato).

♏ Scorpione

Questo è il tuo momento per brillare, o almeno per provare a non nasconderti nell’ombra. Venere ti porta dolci sussurri d’amore, ma attenzione a chi sussurra. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Occhiu non vidi, cori non doli” (Occhio non vede, cuore non duole).

♐ Sagittario

Con Giove dalla tua parte, tutto sembra possibile. Ma ricorda, anche l’ottimismo ha i suoi limiti. Non pianificare viaggi su Marte… per ora. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi va drittu va luntanu” (Chi va dritto va lontano).

♑ Capricorno

Questo mese, l’amore potrebbe bussare alla tua porta. O forse è solo il postino. In ogni caso, apri con cautela. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu camina fa strata” (Chi cammina fa strada).

♒ Acquario

Sei in un periodo di riflessione. Forse perché Mercurio ti confonde o perché hai dimenticato dove hai messo le chiavi. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun riesci a fari di testa, fa di coda” (Se non riesci a fare di testa, fai di coda).

♓ Pesci

Venere ti promette amore, ma ricorda: dopo le feste viene il duro lavoro. Non tutto è rose e fiori, ma almeno c’è il profumo. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu pirdiri un minuto di la vita ca la vita in un minuto” (Meglio perdere un minuto della vita che la vita in un minuto).

Classifica di giovedì 4 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Leone

3 – Capricorno

4 – Toro

5 – Bilancia

6 – Acquario

7 – Ariete

8 – Vergine

9 – Gemelli

10 – Scorpione

11 – Cancro

12 – Pesci



