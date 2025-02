Oroscopo Leone: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – La settimana promette scintille in amore, ma anche discussioni accese per dettagli irrilevanti che solo tu riesci a ingigantire. Nuove relazioni possono decollare velocemente, a patto che non inizi subito a fare l’investigatore privato e a scovare ogni piccola mancanza del partner.

Se sei in coppia, le cose si fanno serie e impegnative: tra figli, casa e sogni di gloria, dovrai imparare a destreggiarti senza farti sopraffare dal caos. Sul lavoro, sei un treno in corsa verso il successo, ma attenzione alle spese folli.

Mercurio è dispettoso e le tasse non perdonano. Se hai un’attività commerciale, i contatti sono la chiave per riscattarti, quindi gioca bene le tue carte. La settimana parte con una certa stanchezza, ma Venere ti regala momenti di serenità. Insomma, potresti anche permetterti di sorridere ogni tanto.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù ca lu cori, la testa t’abbia a stari attenta!”

