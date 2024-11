Oroscopo Leone: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, Leone, questa settimana sembri proprio il Re della Giungla! Venere ti sorride e con la Luna a darti manforte, sei praticamente irresistibile, anche se qualche dubbio ti tormenta: c’è chi gioca a fare l’indifferente e la cosa ti lascia perplesso.

Tuttavia, il clima familiare si scalda e un incontro casuale potrebbe riaccendere vecchie emozioni. Sul lavoro, hai sempre quel pizzico di temerarietà, e forse proprio per questo finisci spesso a dover raccogliere i cocci. Anche se qualcosa finisce, non preoccuparti: nuove porte si apriranno, basta non farti prendere dalla rabbia per un giudizio di troppo. Quanto a fascino, sei al top grazie a Venere: però occhio ai momenti di pigrizia!

Sei il ritratto della seduzione, almeno fino a quando non hai da ridire su tutto.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Avi ca l’occhi su n’atra cosa! Cuncentra a fari tò, ca si l’attri t’hannu a taliari, sugnu ca si fannu vivi!”

