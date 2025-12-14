Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Stai vivendo una settimana in cui il cuore sembra aver impostato da solo la modalità “verifica account”. Anche se la tua storia è importante, potresti esserti lasciato trascinare da ansie e agitazioni che ti hanno fatto dedicare meno attenzione al partner di quanto gli astri considererebbero “minimo sindacale”. In questi giorni, infatti, sembri più propenso a ripensare tutto il tuo percorso sentimentale come se stessi facendo un restyling completo dei tuoi affetti, un grande taglia-incolla emotivo in cui decidi cosa resta e cosa va archiviato. La buona notizia è che Venere ti osserva con fare complice e ti promette incontri speciali, occasioni di risvegliare emozioni sopite, e persino la possibilità di ridefinire meglio i tuoi sentimenti verso chi già fa parte della tua vita.

Sul fronte familiare, invece, la situazione è meno armoniosa. Discussioni con parenti e fratelli potrebbero emergere con una puntualità degna di un orologio atomico, soprattutto se di mezzo ci sono soldi, eredità, conti condivisi, spese da dividere o quell’ex che si presenta solo per chiedere qualcosa. Tu sei chiamato a mantenere lucidità, perché questa volta hai la possibilità di gestire la partita come un vero stratega zodiacale: con grinta, orgoglio e quella sicurezza che solo il Leone sa indossare come un mantello dorato.

Sul lavoro inizia la fase “rivalsa cosmica”, un movimento che parte ora e che si estenderà fino al 2026. Sembra l’inizio di una saga epica, e in effetti lo è. Ora puoi concludere contratti, transazioni, accordi che aspettavano solo di essere firmati. Se hai un’attività privata, gennaio è la deadline ideale per chiudere le trattative più importanti. Le sorprese non mancano e anche se le spese aumentano, soprattutto se stai valutando un viaggio imminente. Ciò non toglie che tu sia destinato a ottenere una vittoria significativa.

Fisicamente, però, non puoi continuare a trattare il corpo come un optional. Mangiare regolarmente, dormire, non saltare i pasti… ecco, tutto quello che sai ma che non fai. Con un po’ di cura in più, eviterai quei disturbi che si accendono ogni volta che ti stressi troppo.

Sei così impegnato a vincere che quasi ti dimentichi di vivere.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia fiatu e spartisci l’energia cu giudiziu. Siddu ti ricordi di curariti, poi abbrazziari vittorie senza stancarti l’arma”.

