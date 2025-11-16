Oroscopo Leone: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti presenti sul palcoscenico della vita con il tuo solito passo fiero da protagonista, ma dietro quella criniera luccicante si nasconde un filo di stress emotivo che potrebbe spingerti a fare il famoso “coup de théâtre” involontario. Le relazioni traballanti vengono messe sotto un’altra luce, come quando accendi la torcia del telefono e scopri cose che avresti preferito ignorare. Se sei diviso tra due storie, o se stai valutando scelte drastiche, il tuo istinto regale ti porta a decidere con fermezza, senza secondi giri, senza mezze parole e soprattutto senza pazienza.

Attenzione al martedì: potresti dire una frase che suona perfetta nella tua testa, ma che fuori potrebbe somigliare a un piccolo incendio sentimentale. Nulla di irreparabile, ma serve misura. Se negli ultimi giorni hai dato la sensazione di essere distante, distratto, o più impegnato nel rilanciare il tuo ego planetario che nel coltivare la relazione, ora è il momento di essere chiaro, sincero e persino vulnerabile (sì, Leone, puoi farlo e nessuno metterà in dubbio la tua regalità). Dove c’è amore profondo, il problema semmai è la distanza fisica o emotiva. Vorresti vederlo di più, vivere più intensamente, avere più tempo insieme…e il weekend, per fortuna, apre uno spiraglio prezioso per recuperare intesa e passione.

Sul fronte professionale, chi lavora in proprio o gestisce un’attività indipendente si trova in una fase di potenziamento: è come se stessi facendo le prove generali di un grande rilancio. Le idee sono buone, le opportunità reali, e persino la concorrenza sembra meno minacciosa del solito. C’è un vento favorevole che ti invita a puntare in alto, ma senza accelerare troppo. Il meglio è davanti, non dietro. Giove entrerà nel tuo segno nei prossimi mesi e ti offrirà risultati che adesso non riesci neanche a immaginare.

Quanto al benessere, stai lentamente, lentissimamente, abbandonando la stanchezza accumulata negli ultimi mesi. Ottobre ti ha svuotato come un telefono lasciato troppo tempo senza batteria, ma novembre ti ricarica grazie a Mercurio e Marte in ottimo aspetto. Prenditi cura delle tue passioni, dedica tempo a ciò che ami, coltiva hobby che risvegliano la mente: questa è la tua linfa vitale.

Vuoi sempre avere ragione…e quando ce l’hai, ti stupisci pure.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Parraci chiaro cu cu’ vuoi beni: a verità fatta cu cori ti porta luntanu assai”.

