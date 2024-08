Oroscopo Leone: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Finalmente, caro Leone, il cielo si è ricordato che esisti! Con il Sole, Venere, Marte e Giove tutti in fila per darti una mano, è il momento perfetto per fare scintille nelle relazioni sentimentali. Se sei libero da vincoli, forse è il caso di guardarti intorno; chissà, potresti incontrare qualcuno che ti fa battere il cuore… o almeno ridere delle sue battute pessime.

Attento però ai soliti tira e molla con segni come l’Acquario e lo Scorpione, che sembrano divertirsi a complicarti la vita. Entro il prossimo mese, deciderai se continuare a farti prendere in giro o mandare tutti a quel paese.

Sul lavoro, la tua creatività è alle stelle. È il momento giusto per avviare nuovi progetti, ma occhio alle finanze: non è il caso di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in vista della fine dell’anno. E per quanto riguarda il benessere, la settimana si preannuncia intensa e impegnativa. Nonostante ciò, la tua energia è una risorsa inesauribile. Un consiglio? Divertiti e rilassati, così ti manterrai sempre al top!

Se solo usassi la tua energia per qualcosa di utile invece che per drammatizzare ogni cosa…

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cala ‘a testa e tira drittu, chi s’aspetta ‘u ventu bonu n’abbanna mai.”

