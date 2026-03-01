Oroscopo Leone: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, tra discussioni accese e qualche orgoglio ferito, ora puoi finalmente sollevare la testa con quella fierezza che ti appartiene. Quando il clima si distende, tu torni a brillare senza sforzo. I contrasti recenti hanno avuto almeno un merito. Ti hanno costretto a rivedere certe dinamiche e a pretendere relazioni più chiare. Il dialogo diventa più maturo, meno teatrale, e questo aiuta a risolvere vecchi conflitti che sembravano irrisolvibili. A marzo Venere tornerà favorevole e le storie che nascono adesso hanno una luce diversa, più promettente. La passione si riaccende e ti restituisce entusiasmo, ma attenzione a non infilarti di nuovo in situazioni troppo complicate, soprattutto con personalità impulsive che accendono il tuo lato competitivo. Tu vivi tutto con intensità, ma non sempre serve una battaglia per sentirti vivo.

Sul piano professionale hai attraversato difficoltà, anche economiche, che hanno messo a dura prova la tua sicurezza. Tuttavia, si apre una fase di riscatto concreta. Con Saturno dalla tua parte e, da luglio, anche Giove favorevole, i prossimi mesi diventano decisivi per affermarti e vincere una sfida personale che ti sta a cuore. I problemi non si dissolvono per magia, soprattutto quelli finanziari, ma ora hai strumenti e lucidità per pianificare con metodo. Organizzazione, strategia e coraggio saranno le chiavi. Le opportunità non mancheranno, ma dovrai essere pronto a coglierle senza aspettare l’applauso di tutti.

Anche l’energia fisica torna gradualmente a salire. La pressione si allenta e ti senti più centrato. Questo è il momento ideale per prenderti cura di te, magari rafforzando la tua capacità decisionale attraverso attività che stimolino mente e corpo. Ritrovare motivazione è più semplice di quanto pensi quando torni a credere nel tuo valore.

Quando smetti di combattere per orgoglio e inizi a costruire per ambizione, diventi imbattibile.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Leva l’orgogliu quannu nun servi e usa la to forza pi custruiri cosi granni, picchì ora si prontu pi fari un veru riscatto e fari vidiri cu si.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI