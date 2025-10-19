Oroscopo Leone: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana sei un po’ come un film d’autore: vuoi la scena, i riflettori e il monologo finale, anche se stai solo decidendo se cambiare divano. In amore, finalmente il palcoscenico è tuo: se sei in coppia, potresti pensare in grande, tipo convivere, comprare casa o decidere che sì, il bagno sarà tuo e solo tuo. Se sei single, invece, la tua aura magnetica è praticamente illegale: attiri più attenzioni tu di una sirena della polizia. L’unico rischio? Perdere tempo con chi non ti merita. Quindi seleziona bene il pubblico: non tutti meritano il tuo spettacolo.

Sul lavoro, invece, sei tipo un leone col mal di testa: potente, ma facilmente irritabile. Il successo è lì, a portata di zampa, ma la stanchezza ti segue come un follower ossessivo. Occhio alle spese e agli accordi: dietro un progetto innovativo potrebbe esserci un buco economico grande quanto il tuo ego (che è notevole). Venerdì potresti incontrare qualcuno che ti farà girare le scatole: respira, conta fino a dieci, o fingi di parlare al telefono per non rispondere.

Fisicamente sei una Ferrari che ha bisogno del tagliando: bella presenza, grandi prestazioni, ma con il motore che chiede pietà. Soprattutto venerdì e sabato: riposa, ricarica, o almeno dormi senza sogni epici da Oscar.

Sei il re della giungla, ma anche i re hanno bisogno di una pennichella.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sì forti e brillanti, ma ogni tantu mancia ‘na minestrina e statti mutu, ca u cori si riposa megghiu.

