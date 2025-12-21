Oroscopo Leone: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti chiede una cosa che non sempre ti riesce naturale: gestire tutto con serenità, senza pretendere che il mondo riconosca immediatamente il tuo valore. Eppure, paradossalmente, proprio quando smetti di ruggire ottieni di più. Il periodo è intrigante, magnetico, e chiuderai dicembre con molti punti a favore, anche se non tutto fila liscio come vorresti. Venere torna dalla tua parte e ti rimette in pista, soprattutto sul piano delle relazioni e dell’autostima. Se sei in una fase favorevole ai nuovi incontri, potresti ricevere una notizia inattesa oppure trovarti davanti a una reazione del partner che ti spiazza, soprattutto intorno a una data delicata. In quei momenti la vera forza sta nel lasciare decantare le cose, senza trasformare ogni osservazione in un attacco personale. I single che decidono di mettersi in gioco vivranno incontri piacevoli, stimolanti, capaci di riaccendere il desiderio di condividere.

Sul piano pratico e professionale il punto centrale è l’atteggiamento: devi mostrarti sereno anche quando dentro ribolle l’impazienza. Non è il momento di cedere al nervosismo. Si torna a parlare di te, del tuo ruolo, delle tue capacità, e questo ti gratifica, ma ti chiede anche di portare avanti lavori o progetti che forse non ti rappresentano più del tutto. Vale per il lavoro come per lo studio. Alcune cose vanno concluse prima di poter essere trasformate. La buona notizia è che nulla è statico, tutto è modificabile nel tempo. Le situazioni che ora avanzano lentamente sono destinate a decollare più avanti, portando successo e consensi. Serve fiducia nel processo, non solo nel risultato.

Dal punto di vista delle energie, il consiglio è di non sovraccaricarti. Evita impegni che richiedono concentrazione eccessiva, soprattutto all’inizio della settimana. La parte centrale ti viene incontro e ti restituisce equilibrio, mentre il venerdì si rivela una delle giornate migliori, con un umore più stabile e una sensazione di leggerezza che ti mancava. Questa settimana ti insegna che non devi brillare sempre al massimo per essere visto: a volte basta restare centrato.

Potresti ruggire, ma scegli di osservare: ed è proprio lì che vinci la partita.

VOTO: 7

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Si smetti di vuliri cuntrullari tuttu e ti godi chiddu che succedi, scopri ca la forza vera è stari tranquillu mentri u restu si sistema.

