Oroscopo Leone: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti muovi come un re che sta cercando di mantenere il controllo del regno mentre dentro, in realtà, avrebbe soltanto voglia di chiudersi in una stanza con il telefono spento e dormire dodici ore consecutive. Hai bisogno di stabilità, soprattutto nei rapporti, perché ultimamente hai capito che vivere continuamente di adrenalina emotiva ti stanca più di quanto vuoi ammettere. In coppia sei molto meno impulsivo del solito. Cerchi chiarezza, sicurezza, risposte concrete e soprattutto persone che non trasformino ogni conversazione in una gara di orgoglio. Vuoi sentirti tranquillo, non continuamente costretto a interpretare segnali misteriosi come un detective sentimentale.

Il partner potrebbe percepirti più riflessivo e meno teatrale, anche se ogni tanto il tuo ego continua a pretendere attenzioni immediate. Il punto è che hai bisogno di certezze emotive senza doverle chiedere esplicitamente. E quando non arrivano, inizi a fare silenzi scenografici degni di un protagonista di fiction italiana. I single sono più prudenti del solito. L’attrazione non scatta più solo per apparenza o fascino immediato: adesso osservi, studi, analizzi. Ti serve tempo per fidarti davvero e capire se davanti hai qualcuno che porta serenità oppure solo caos travestito da passione.

Sul lavoro qualcosa si sta rimettendo in moto. Dopo settimane pesanti, in cui hai sentito persino un calo fisico oltre che mentale, adesso ricominci lentamente a vedere possibilità concrete. Le vittorie arrivano, anche se non con i tempi velocissimi che vorresti tu. E qui nasce il problema: hai fretta di tornare al massimo, ma il cielo ti chiede di recuperare energie senza forzare tutto. Devi imparare che rallentare non significa perdere potere. Stai costruendo qualcosa che avrà effetti molto solidi nel futuro, anche se al momento non riesci ancora a vedere tutti i risultati. La tua mente torna a sentirsi più lucida, però non puoi pretendere di fare tutto contemporaneamente come se fossi una multinazionale con tre caffè addosso.

Anche il benessere dipende da quanto riesci a staccare mentalmente dalle responsabilità. Negli ultimi tempi lo stress si è accumulato parecchio e il corpo potrebbe averti già mandato segnali chiari: stanchezza improvvisa, tensione nervosa, sonno disturbato. Devi distribuire meglio le energie e ricordarti che non sei soltanto ciò che produci.

Questa settimana vuoi dominare il mondo, ma prima avresti bisogno di una tisana e otto ore di sonno.

VOTO: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti cunvinci ca vali sulu quannu vinci o quannu tutti ti guardanu. Si rallenti un pocu e ti ripigghi l’energia, poi torni cchiù forti e senza tuttu stu stress nta testa.

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