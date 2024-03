Oroscopo Leone: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, il Leone, quel magnifico felino dello zodiaco che questa settimana si ritrova a giocare a ping-pong emotivo tra il lavoro che richiede più attenzione (ma chi ne ha voglia, vero?) e un panorama amoroso che sembra finalmente respirare senza l’opprimente presenza di Venere contrariata. Ma attenzione, cari Leoni, perché l’amore potrebbe bussare alla porta quando meno ve lo aspettate, specialmente se state ballando il valzer dell’indescisione tra due amori. D’altronde, chi ha tempo non aspetti tempo, soprattutto perché entro metà aprile vi troverete a fare una scelta decisiva.

E per quanto riguarda il lavoro? Dopo aver remato contro vento, ecco che il destino vi sorride (finalmente) con promesse di risposte positive e una giornata da cerchiare in rosso sul calendario: il 22. Ma, occhio a non inseguire chimere senza guadagno. Sul fronte benessere, la settimana inizia con un po’ di tensione, ma non temete, il miglioramento è dietro l’angolo, pronto a offrirvi la giornata perfetta per quelle visite mediche che rimandate da mesi.

Il consiglio ironico della settimana: “Anche nel regno animale, solo il Leone sa trasformare le tensioni in ruggiti di successo.” Voto: 7.5. Proverbio siciliano: “Cu nasci tunnu, nun po’ muriri quatraru” (Chi nasce tondo non può morire quadrato).



