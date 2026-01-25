Oroscopo Leone: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Inizia quel periodo dell’anno in cui ti ricordi di avere un cuore, non solo una reputazione da mantenere e un trono da lucidare. L’amore si risveglia come un gatto sonnacchioso: fa le fusa, ma può graffiare se lo disturbi. Sei in una fase di transizione emotiva, con un piede nella voglia di costruire e l’altro nella tentazione di sbraitare al primo muso storto. Il 26 potresti essere più irascibile del solito. L’insoddisfazione affettiva si trasforma in frecciatine che nemmeno una stagione intera di reality show. E se sei in cerca d’amore, forse dovresti iniziare a guardare con occhi nuovi chi ti è già vicino. A volte l’amore lo trovi dove meno te l’aspetti…tipo accanto al frigo.

Nel lavoro sei in modalità “leone in letargo”: pianifichi, osservi, mediti vendette future verso chi ti ha sottovalutato. Ma attenzione, perché anche se febbraio sarà il tuo mese di gloria, ora c’è ancora da sopportare qualche scocciatura e da rimboccarsi le maniche. Ti stai preparando per qualcosa di grande e questa è la fase più faticosa: quella in cui nessuno ti applaude ma tutti pretendono. Cerca di non sbottare, anche se hai la lingua più affilata di un cuoco giapponese.

Fisicamente sei un po’ stanco. L’energia scarseggia e potresti avere la tentazione di annegare lo stress in carboidrati. Non sarebbe male, se non fosse che anche il tuo stomaco ha deciso di lamentarsi. Concediti pause rigeneranti, magari evitando discussioni sui social o sessioni di scroll compulsivo che ti portano solo a innervosirti. La parola d’ordine è: detox. Da tutto.

Hai così tanto bisogno di rilassarti che anche il tuo ego ha chiesto ferie.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti ‘na calmata, ca si ti senti u rre, ma poi ti stanchi comu ‘na regina cu i pedi n’tacchi.

