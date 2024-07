Oroscopo Leone: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

LEONE – Ah, Leone, il re della foresta che non riesce a trovare la sua regina! In amore, smettila di fare il nobile su un piedistallo. Inizia a guardare le persone intorno a te e potresti vivere una piccola passione inaspettata, magari una trasgressione che ti farà sentire vivo.

Per i rapporti di lunga data, le incomprensioni si scioglieranno come neve al sole, e vi troverete più uniti che mai.

Sul lavoro, anche se la tua occupazione attuale non ti soddisfa, non buttare tutto all’aria. Le discussioni potrebbero esserci, ma servono solo a farti valere. Aspettati chiamate inaspettate che potrebbero portare nuove opportunità, ma non fare troppo il difficile: accetta quello che ti viene offerto.

Il nervosismo legato agli inizi del mese si dissolverà e ti sentirai più tranquillo. Anche se un recente stop lavorativo ti ha infastidito, troverai la tua strada.

Voto: 7/10 – “Anche i re devono scendere dal trono ogni tanto.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Scinni ra montagna e vivi la vita comu veni.”

