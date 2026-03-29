Oroscopo Leone: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Ti muovi con l’energia di chi sa di avere il Sole dalla propria parte, e infatti questa settimana hai una marcia in più, soprattutto a livello mentale. Hai voglia di vivere emozioni forti, di rimetterti in gioco, di sentire quel brivido che ti fa dire: “Ok, ne vale la pena”. Le relazioni diventano un terreno di selezione naturale: o ti danno quello che meriti, oppure sei pronto a voltare pagina senza troppi rimpianti. Non è freddezza, è stanchezza accumulata nel tempo. Se hai lottato troppo per qualcuno che non ti ha mai davvero capito, adesso sei arrivato al limite.

Eppure, proprio mentre sei pronto a chiudere una porta, potresti trovarne un’altra già aperta. Nuovi incontri, nuove emozioni, oppure semplicemente una ritrovata voglia di amare che ti rimette in circolo. Attenzione solo a non idealizzare troppo le persone, soprattutto se Ariete o Acquario entrano nella tua orbita. Potresti trovarti davanti a dinamiche più complicate del previsto.

Nel lavoro sei in una fase potente, ma devi usare la testa più che l’istinto. Le opportunità arrivano, anche importanti, ma richiedono lucidità. Attorno a metà settimana potresti ricevere notizie interessanti o proposte che cambiano gli equilibri, soprattutto se lavori in proprio. Vecchie collaborazioni vanno riviste, aggiornate o addirittura chiuse per fare spazio a qualcosa di più in linea con quello che vuoi davvero. Hai voglia di cambiare, e questa volta fai sul serio.

Fisicamente sei forte, ma la distrazione può diventare il tuo tallone d’Achille. Non è il momento di fare tutto di corsa o con superficialità. Meglio concentrarti nei giorni in cui ti senti più centrato, soprattutto nel weekend, quando recuperi energia e lucidità.

Se non ti trattano da re, cambi regno. Finalmente.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Si capisti ca vali assai, nun ti cunzari cchiù pi piaciri a cu nun ti sapi dari u giustu valuri.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI