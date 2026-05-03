Oroscopo Leone: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana torni a ruggire con eleganza, che nel tuo caso significa entrare in una stanza senza dire nulla e riuscire comunque a sembrare l’evento principale. Dopo settimane un po’ pesanti, confuse o semplicemente noiose – che per te è la forma più alta di sofferenza – senti di nuovo la necessità di mettere il cuore al centro della scena. Hai voglia di sentimenti chiari, intensi, vivi. Basta rapporti tiepidi, mezze parole e conversazioni che sembrano riunioni condominiali. Adesso vuoi entusiasmo, presenza, complicità e qualcuno che capisca che tu non cerchi attenzioni: pretendi solo il giusto tributo universale. Le coppie ritrovano slancio. Chi è single ritrova sicurezza e carisma. Gli incontri non mancano, ma il cielo ti ricorda che non basta aspettare che gli altri ti notino mentre fingi indifferenza. Devi esporti di più, sorridere, mostrarti accessibile e non comportarti come una villa storica con ingresso su prenotazione.

Nel lavoro hai superato la parte più intricata del mese e ora si apre una fase più concreta. Non tutto è risolto, ma la direzione è buona. Riprendi progetti lasciati in sospeso, sistemi questioni rimaste a metà e ritrovi determinazione. Quando smetti di lamentarti del fatto che nessuno riconosce subito il tuo genio, diventi molto produttivo. Entro fine periodo può arrivare una soddisfazione reale: conferma, risultato, riconoscimento o almeno la prova che avevi ragione tu (che per te vale doppio). Serve ordine nelle priorità e meno dispersione in drammi minori.

Fisicamente sei in netta ripresa. Il morale cresce e il corpo segue. Ottimo momento per rimetterti in forma, riprendere movimento e curare immagine e energia. Attenzione però al fine settimana: se accumuli tensione potresti scaricarla male. Se organizzi spostamenti o impegni, ricontrolla tutto: la tua memoria selettiva ricorda complimenti, non appuntamenti. Settimana luminosa, fertile e decisamente più tua.

Chiedi spontaneità, ma gradisci che avvenga secondo il tuo copione.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Fai brillari u cori senza fari troppu scena, ca quannu si sinceru vali cchiù di centu applausi.

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