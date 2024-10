Oroscopo Leone: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, caro Leone, questa settimana hai l’energia di una supernova, ma purtroppo le crisi sentimentali recenti ti tengono ancora in bilico.

Se c’è stato un tradimento o un’incomprensione, sarà meglio aspettare che l’acqua torni a scorrere limpida, magari verso la seconda parte di ottobre. Al momento, sembri pronto a rivedere tutta la tua vita amorosa come un regista in crisi artistica: “Amore o flop?” è la domanda del momento. In campo lavorativo, sei sul punto di stravincere qualche battaglia, e pure gli invidiosi non riusciranno a frenarti. Insomma, se hai qualcosa da dire, ora è il momento di farlo senza remore.

L’energia fisica non ti manca, ma attenzione a non rispondere alle provocazioni come un leone in gabbia!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si, sei un leone… ma stavolta lascia ca la preda ti scappa, ca torna meglio!”

