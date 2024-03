Oroscopo del giorno: martedì 26 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 26 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 26 marzo 2024

Ariete ♈

Voi Ariesi siete sempre pimpanti, grazie a Mercurio e Giove. La coppia stabile riceve certezze, e il lavoro viene sostenuto da un coro di pianeti. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Aviti a testa dura comu l’Arieti, ma oggi vi porta beni!”

Toro ♉

Urano vi fa fare salti mortali d’amore, soprattutto se siete nati tra il 5 e il 13 maggio. Il lavoro vi vede intensi come non mai. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Si voli arrivari primu, camina sulu. Oggi, però, megghiu in coppia.”

Gemelli ♊

I single di maggio vivono leggeri, mentre a lavoro vi aspetta una grossa sfida. Mercurio vi dà una mano, ma attenzione a Saturno! Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari i conti senza l’osteria, speci si travagghiati.”

Cancro ♋

Cambiamenti in vista, molti dei quali migliorativi. L’amore vi sorride se siete di luglio. Il lavoro? Oggi si sente la stanchezza. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Oggi è jornu di cambiamenti; accoglitili cu cori apertu.”

Leone ♌

Iniziative audaci e intuizioni lavorative eccezionali vi attendono. Urano, però, testa la vostra pazienza. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Siate leoni anche in amore, ma senza rugghiare troppo forte.”

Vergine ♍

Tono e umore al top. Il lavoro vi sorride e promette risultati. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A pacenzia è la virtù di li forti; oggi vi sarà premiata.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 26 marzo 2024

Bilancia ♎

Marte vi stimola, specialmente i nati a settembre. Amore e lavoro procedono spediti, con poco sforzo. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “In amore e lavoro, oggi navigati cu ventu in puppa.”

Scorpione ♏

Energia fisica e miglioramenti amorosi sono all’ordine del giorno. Al lavoro, i nati nella terza decade ricevono un boost. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Teniti prontu; oggi è jornu di battaglie e di vittorie.”

Sagittario ♐

Complesso il fronte familiare, ma il rapporto di coppia e il lavoro ricevono sostegno. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A famigghia è importante, ma oggi teniti focalizzatu su l’amore e u travagghiu.”

Capricorno ♑

Grandi emozioni amorose per i nati di prima e terza decade. Il lavoro vi vede spalle al muro, ma con supporto. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu calma e pacenzia, u luntanu diventa vicinu.”

Acquario ♒

Altalenanti emozioni vi attendono. In amore le stelle favoriscono i nati a febbraio. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa perdere i pinzeri, oggi è giornu di fare e non di pensare!”

Pesci ♓

Un mix di buona sorte e intesa erotica. Il lavoro promette successi. Voto: 9.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Oggi è u vostru jornu, Pisci. Nuotate verso la fortuna!”

Oroscopo del 26 marzo 2024: la classifica

1 – Pesci – 9.5/10

2 – Vergine – 9/10

3 – Leone – 8.5/10

4 – Scorpione – 8.5/10

5 – Ariete – 8/10

6 – Toro – 7/10

7 – Cancro – 7.5/10

8 – Bilancia – 7/10

9 – Capricorno – 7/10

10 – Gemelli – 6.5/10

11 – Acquario – 6.5/10

12 – Sagittario – 6/10



